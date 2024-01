A ja bym jednak wysłał alkomat do legalizacji. Poza tym, w tej temperaturze Alcoblow po prostu nie powinien pracować.



Typ czujnika: elektrochemiczny

Czas przygotowania do pracy: ok. 5 s

Czas pomiaru: ok. 5 s

Temperatura pracy: od -5 ° C do 40 ° C

Wymiary alkomatu

Wymiary: 265mm x 48mm

Waga: 300 g (z bateriami)

Zasilanie bateriami

Zasilanie: baterie alkaliczne