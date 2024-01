Na ch… w ogóle dalej tę szopkę ciągnąć?

Zredukować do rocznicy – wystarczy. Mija prawie 14 lat, życie toczy się dalej. Nikt nikomu nie zabrania wspominać, ale do k… nędzy – nie za pieniądze wszystkich Polaków! Warty honorowe, blokowanie ulic, ochrona policji i UOP. Przecież to są miliony zmarnowane każdego miesiąca!