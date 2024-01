Pisowcy to są jednak kmioty nadzwyczajne!

Oni myślą że jak ktoś raz się z nimi zgodzi ( tak jak to Ryszard Piotrowski zrobił w sprawie TVP ) to już od razu stoi ta osoba po ich stronie barykady i zawsze będzie brać ich stronę. Ludzie nauczeni żyć na kłamstwie wymagają od innych lawirowania faktami pod ich tezy.