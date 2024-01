Ironią losu jest to że "Murzynek Bambo" oryginalnie powstał jako wierszyk pokazujący że dzieci w Afryce które mimo że się różnią od polskich wyglądem to też się uczą, psocą, itd. - Tuwim przecież był w swojej epoce lewicowcem. No ale wiadomo że ta stara lewica jakby zobaczyła tą współczesną mówiącą o z jakimś pierdyliardzie płci to by się pewnie złapała za głowę.