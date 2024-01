Walka z rzeczywistością to dobre podsumowanie obecnej lewicy, która chce żeby świat był taki, jakim chcą go widzieć, nie potrafią zaakceptować faktów, więc zmieniają np. Wyrazy w słowniku żeby dostosować go do swojego absurdu i chcą żeby ludzie wierzyli, że jak nazwą krowę ptakiem, to ona znacznie latać.