Pies sąsiadki szczeka całymi dniami gdy siedzi sam w domu i to nie jest problem. "Psy tak mają, że szczekają. Jak pan kupił mieszkanie w bloku, to trzeba się liczyć, że ma pan sąsiadów". Ale jak raz w roku, w Sylwestra przez 10 minut puszczam fajerwerki, to nie, nie można, bo psu przeszkadza. #!$%@?ć z tym zakazem.