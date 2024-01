Kogo w ogóle interesuja te Oscary, gówno wprost napisane by walić konia amerykanskim producentom i wytwórniom filmowym. Realnie to dodatkowy mechanizm promocji i kategoria "nieanglojęzyczny" i tak jest tylko zapychaczem zeby bylo niby "swiatowo" a tak naprawdę nikt nawet nie udaje ze całą impreza to wprost amerykanskie zoo z przenoszeniem ich amerykańskich problemów na cały świat.



Realnie polecam sprawdzić tylko za efekty wizualne bo to faktycznie da się względnie wiarygodnie ocenić, reszta Pokaż całość