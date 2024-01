To ten #!$%@? ma jeszcze coś do gadania z państwowego tytułu? Przecież on powinien w pasiak pierdzieć, niedojeb #!$%@?, a nie o czymkolwiek takiego kalibru decydować. Jak ma tuman problem z czytaniem ze zrozumieniem, to są szkoły wieczorowe (w ogólnodostępnej podstawówce mógłby być za duży stres i przypał. No i ławki jakieś takie ciasne).

Zakompleksiony, mały, żałosny człowieczek. Wątpię, żeby to była nawet trauma. To jest po prostu jakieś #!$%@? postrzeganie świata Pokaż całość