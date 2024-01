Czyli jadą na interwencję, wiedzą kim jest i pewnie, że może być naćpany czy tam pod wpływem jakiś psychotropów bo się leczył tak? to rozumiem, że milicja nie ma przeszkolenia ani procedur jak postępować z takimi ludźmi? tylko hur dur yebać go prądem jak stare baby np?

Znając poziom naszej milicji to pewnie nawet nie sprawdzili czy może mieć pozwolenie na broń co z tego, że psychol może wcześniej zdał egzamin kto Pokaż całość