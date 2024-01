Szykuje sie schizma i bardzo dobrze, bo KK ma juz bardzo niewiele wspolnego z Chrzescijanstwem.

To co glosza, a to co robia to dwie zupelnie rozne rzeczy. Sami nie przestrzegaja zasad, ktorych ucza, a obecny papiez to jakis zart.

Zwlaszcza Watykan. Banda obzartusow siedzaca na gorze zlota, ubrana w zlote szaty, kombinuje i mataczy dla utrzymania wplywow i wladzy. Z religii nigdy orlem nie bylem, ale chyba nie tego Jezus nauczal. ¯\(ツ)/¯