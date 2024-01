Niestety, ale żadnej rewolucji nie będzie. To wiązałoby się ze zwolnieniami sędziów i ew. pracowników sądów. Prawnicy jako kasta do tego nie dopuszczą, będą drzeć mordę coś o demokracji, państwie prawa etc. Pracowałem trochę w sądzie i jedyne co mogę powiedzieć to to, że to patologia dla nierobów/znajomych.