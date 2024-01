Przed rozpisywaniem całej historii chciałbym zaznaczyć wątek, którego nie będę powielał. W pierwszych dwóch tygodniach do końca października komunikacja z X-KOM oraz zadbano była gorzej niż tragiczna. Ciągłe przypominanie się, dzwonienie na infolinie oraz brak chęci współpracy jest identycznie tutaj opisane (śmieszne że ten sam telewizor xD). Dziękuję autorowi (Mistral), że pozwolił zacytować jego sytuacje: https://wykop.pl/link/7304695/x-kom-sprzedal-niedzialajacy-tv-z-uszkodzonym-kartonem-dostawa-zadbano

Streszczenie, moje myśli i wnioski aktualne:

Zakupiłem telewizor LG27 Września 2024 roku, a jak otworzyłem karton od telewizora to w środku był telewizowr Marki Sony. Również 21 Grudnia zostało potwierdzony fakt, że telewizor jest zepsuty. Zakupione ubezpieczenie Extra co było dodane do telewizora nie pomogło. Rozmowy z X-KOM nie pomogły, Radca Prawny nie pomógł. Policja oraz Prawnik są w trakcie śledżtwa.



Przekazuję wszystkim internautom swoją historię. Jest ona wskazówką co należy zrobić może inaczej niż ja sam zrobiłem. To co uzyskałem teraz (przed Bożym Narodzeniem), to fakt, że nie powinienem zwracać sprzętu na nowy co spowodował całą historię lecz powinienem odesłać paczkę kurierem i wysłać odstąpienie od umowy co według prawa trwa tylko przez 14 dni. Czy mogłem to zrobić inaczej? Czy mogłem to przewidzieć? Czemu w sklepie nie zaakceptowali problemem jaki się pojawił? Dlaczego tak wyszły problemy komunikacyjne? Dlaczego tracę czas i będę go dalej tracił w ramach czego? Braku wiedzy prawniczej czy praw konsumenta?

Long Story

Rozdział 0. Wybór, decyzja, Kurier

Dnia 27.09.2023r. podjąłem chęć zakupu nowego telewizora. Przeglądając oferty zwróciłem uwagę na telewizor OLED marki LG, który miał promocję w ramach jego premiery. Zamiast oryginalnej kwoty 12 tys zł sklep X-KOM objął produkt promocją 2 tys. co cena została zmniejszona do 10 Tys. Producent LG również posiadając umowę ze sklepem dał możliwość skorzystania z CashBack, gdzie po zakupie miały być zwrócone dodatkowe 2 tys. zł. Byłem bardzo tą ofertą zaintrygowany, gdyż obniżka o 4 tys. była dla mnie kluczowa, do podjęcia decyzji o wybraniu sklepu oraz tego modelu do ostatecznego zakupu. W pracy dwa dni wcześniej zasięgnąłem opinii wykupienia dodatkowego ubezpieczenia celem rozszerzonego zabezpieczenia produktu. Dostałem sygnał, aby tą czynność wykonać, więc podjąłem ryzyko zainwestowania znaczącej kwoty na ten produkt w wysokości 3,5 tys. zł(maksymalna oferta od sklepu ubezpieczenia). Co ostatecznie przełożyło się na wydanie 13,5 tys zł na zakup telewizora.

Wykonałem przelew z konta oszczędnościowego nie wykorzystując tym samym instrumentów finansowych oferowanych przez banki dzieląc kwotę na mniejsze opłaty rozciągnięte w czasie. Sklep wystawił fakturę i podał konto bankowe na które należało uiścić pieniądze. Teraz pozostało mi czekać i być zadowolonym, że ugoszczę przyjaciół w swoim pokoju już z nowym telewizorem, gdzie w sobotę miała impreza się odbyć. Jako, że pracuję ciągle w biurze nie chciałem brać pracy zdalnej by utrudnić mój dzień dlatego też logiczne było zamówić paczkę na adres mojej firmy.

W dniu kolejnym dostałem informację od przewoźnika, że paczka została odebrana od magazynu i zostanie mi przywieziona w piątek. Byłem mocno zasmucony tym tematem, gdyż w ten dzień nie miałem być w biurze i jechałem do Babci, by przez cały dzień torfować ziemię przed domem. Również mnie zaskoczyło, że Kurier podał godziny między 8-20 przyjazdu. To świadczyło, że jak do firmy bym zamówił kuriera, to istniała szansa, że już nikogo nie będzie w biurze by odebrać paczkę.

Rozmawiałem z przyjaciółmi wybrałem Bartka do pomocy z problemem odebrania paczki. Praca zdalna przyjaciela dodała mi pewności sprawnego odebrania paczki. W planie chciałem po skończonej pracy u Dziadków przyjechać już spokojnie do miejsca, gdzie wziąłbym produkt do pokoju. Pomysł był idealny. Skontaktowałem się z kurierem, potwierdził system przewoźnika zmianę lokalizację dostawy. Nastał piątek, gdzie miałem odebrać produkt. Od rana nerwowo patrzyłem na telefon i się zastanawiałem kiedy firma kurierska będzie chciała mnie poinformować o dostawie produktu. Dostałem SMS-a, że o 14:00 będzie kurier. Wykonuję pracę u Dziadków. Wybija upragniona godzina odbioru. Mija jednak 15 minut, 30 minut, 45 minut i nic. Dzwonię do Kuriera i daje mi przeświadczenie, że o 15.30-16:00 przyjedzie. Ponownie nie przyjechał. O Godzinie 19:27 skontaktował się, że w przeciągu 30 min będzie na miejscu. Następnie o 20:24 powiedział, że za 15 min będzie. O 20:48 dopiero przyjechał z produktem do Bartosza. Odebrał paczkę mój przyjaciel usytuował dogodne miejsce w mieszkaniu, gdzie paczka czekała za mną. Podziękowałem bardzo znajomemu, że się wreszcie udało. Ja w tym czasie byłem na Ogrodach (Dzielnica Poznania), gdzie autobusami wracałem do pokoju. Miałem się ubrać i pędzić czym prędzej po telewizor lecz przez cały dzień stresu związany z odbiorem produktu, który ciągle się wydłużał miałem dosyć już tego dnia. Również miałem poczucie winy, że skłoniłem mojego przyjaciela by ciągle siedział w mieszkaniu na kuriera. Podjechałem do przyjaciela w sobotę 30.09.2023 o 12:00 i przewieźliśmy Telewizor po czym usytuowaliśmy go w pokoju.

Rozdział 1. Kim ty jesteś?

Rozpoczęło się do tego, że górną część kartonu przeciąłem i moim oczom ukazała się instrukcja, nóżki pilot. Po opakowaniu dostrzegłem, że należy karton podnieść, gdyż dolna część jest osobnym kartonem podtrzymującym telewizor. Euforia nowego telewizora była na tyle duża, że nie zauważyłem początkowo po nóżkach, instrukcji czy pilocie, że coś się nie zgadza. Po zdjęciu kartonu widząc plecy telewizora dostrzegłem napis „Bravia”. Zaśmiałem się, gdyż to Marka od Sony, gdzie zastanawiałem się podczas oceny telewizorów nad tą technologią czy jest lepsze, czy gorsze. Dopiero wtedy doszło do mnie, że wewnątrz opakowania mam inny telewizor, niż ten który jest na opakowaniu, fakturze, ubezpieczeniu, CashBack. IksFakingDud….

Od razu o godzinie 14:00 zadzwoniłem do XKOM na infolinię, gdzie chciałem się zapytać co się stało i dlaczego tak wygląda produkt. Przemiły konsultant mnie skierował na komunikację mailową oraz na kontakt z działem serwisu, gdzie dokonają analizy tego problemu. O godzinie 15:12 po zrobieniu wszystkich zdjęć, zebraniu potrzebnych informacji wysłałem maila do Serwisu X-KOM. Tym samym odwołałem imprezę u mnie i przenieśliśmy ją do mieszkania innego znajomego.

Tam oglądając seriale i powiadając o sytuacji próbowałem zapomnieć o goryczy nieudanej imprezy oraz o fakcie telewizora. Z samego rana w niedzielę o 8:00 dostałem informację ( od sklepu X-KOM) o dokonaniu zgłoszenia zwrotu poprzez SPECJALNY formularz XKOM. Email nie jest stosowny do procesu wykonywanego przez serwis . Wykonałem w tym samym czasie telefon na infolinię, aby określić sposób kontaktu ze sklepem oraz jakie prawa mam jako konsument, który został poszkodowany. Również poinformowałem doradcę na infolinii o tym, że wysyłałem wiadomość elektroniczną dnia poprzedniego do serwisu i do tego momentu nie mam żadnej odpowiedzi. Po rozmowie z konsultantem na cito dostałem odpowiedź z serwisu o rozpoczęciu procesu weryfikacji mojego zgłoszenia.

Ciąg dalszy