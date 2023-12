Chciałbym przestrzec Was przed zakupami TV w X-KOM.pl. Poniżej opiszę moją sytuację z telewizorem zakupionym na BlackFriday i próbą zwrotu z wymianą niedziałającego telewizora. Trochę długa historia, ale opisałem to wszystko chronologicznie.

Telewizor LG OLED65C3 kupiłem 23.11.2023 (czwartek)- zapłaciłem 7349 zł razem z darmową dostawą (w cenie dostawa do pierwszych drzwi).

Telewizor został wysłany 24.11.2023 (piątek) przy udziale firmy kurierskiej Zadbano.

Telewizor został dostarczony 28.11.2023 (wtorek) w okolicy południa - razem z kurierem Zadbano przynieśliśmy TV pod drzwi domu, kurier po podstawieniu kartona zrobił zdjęcie paczki z 3 stron. Wniosłem telewizor do domu i odczekałem godzinę aby trochę się ogrzał, następnie zabrałem się za rozpakowywanie i ściągnięcie starego telewizora ze ściany. Cały proces rozpakowania nagrywała żona, zauważyliśmy, że karon w jednym miejscu był wgnieciony i uszkodzony (od strony matrycy), ale po rozpakowaniu nie było widać, że matryca jest uszkodzona.

Zamontowałem telewizor na wieszaku, uruchomiłem (po 2h od wniesienia do domu) TV działa, skonfigurowałem go i włączyłem bajkę dziecku. Po 10 minutach nagle się wyłączył i już nie chciał się włączyć - tj. włącza się i wyświetla się różowy pasek z góry na dół i od razu wyłącza. Zauważyłem, że miejsce tego paska pokrywa się z miejscem uszkodzenia opakowania. Skontaktowałem się z serwisem LG i zapytałem co należy z tym zrobić, zasugerowali, abym wykonał zwrot telewizora u Sprzedawcy (x-kom) niż bawić się w naprawy reklamacyjne (skoro mam prawo do zwrotu). Następnie skontaktowałem się z x-kom.pl przez czat i polecono mi zgłoszenie "zwrotu z wymianą" i opisania powodu wymiany. Opisałem dokładnie tak samo jak wyżej i dołączyłem zdjęcie niedziałającego telewizora. (zrobiłem to tego samego dnia co przyszedł telewizor tj. - 28.11.2023).Telewizor spakowałem spowrotem do kartonu, zataśmowałem i wyniosłem do garażu.



x-kom.pl odpisał na drugi dzień (29.11.2023) abym ponownie wysłał zdjęcie usterki, odpowiedziałem od razu na maila i załączyłem dodatkowo filmik z unboxingu.

x-kom.pl odpisał tego samego dnia i poprosił o kontakt z firmą kurierską celem spisania protokołu szkodu, jest to wymagane aby prawidłowo procedować zgłoszenie. Na początku zadzwoniłem do kuriera, który dostarczył paczkę i opisałem sytuację, powiedział, że on nie może takiego protokołu sporządzić i że jaką mam pewność, że telewizor nie był uszkodzony przez x-kom, powiedział, żebym zadzownił na infolinię i zapytał co z tym zrobić. Spędziłem 1.5h w oczekiwaniu na połączenie na infolinii przewoźnika Zadbano i tam Pani powiedziała, że muszę napisać mailowo reklamację i ktoś się ze mną skontaktuję. Od razu po zakończeniu połączenia napisałem mail na `reklamacje@zadbano.pl` dołączyłem cały materiał "dowodowy" oraz dodatkowo z kamer monitoringu zrobiłem zdjęcie gdy niesiemy z kurierem paczkę i widać to uszkodzenie/wgniotkę kartonu.

Dopytuję na koniec kolejnego dnia (30.11.2023) czy coś się dzieje z moją reklamacją - nikt nic nie odpisuje

1.12.2023 dzwonię na infolinię Zadbano (czekam kolejne 1.5h w kolejce) i pytam jaki jest status reklamacji - Pani informuje mnie, że nie trzeba pisać maila, tylko ona może zamówić oględziny (super, że dwie różne konsultantki mają dwie różne wizje obsługi reklamacji). Otrzymuję informację, że oględziny odbędą się w poniedziałek (4.12.2023), jakieś parę godzin później dostaje maila, że oględziny przesuniętę na wtorek (5.12.2023). Tego dnia już pod wieczór przyjechało dwóch Panów z Zadbano, zrobili zdjęcie kartonu z widocznym uszkodzeniem i spisaliśmy protkoł, poprosiłem o kopię tego protkołu, ale poinformowali mnie, że to defakto nie jest jeszcze protokół, bo ktoś to musi zatwierdzić. Powiedzieli również, że teraz skontaktują się z x-kom i przekażą protokół, a ja mam czekać aż oni tą sprawę załatwią między sobą. W piątek (9.12.2023) dostaję odpowiedź na maila reklamacyjnego do Zadbano, że protokół został spisany i przypominają, że usługa została zakupiona u Sprzedawcy i to do niego mam kierować roszczenia.

Czekam....

W poniedziałek 11.12.2023 piszę do Zadbano z pytaniem czy przekazali protokół szkody do x-kom i proszę o wysłanie kopii mailem. Po paru godzinach tego samego dnia otrzymuję protkoł szkody w załączeniu do maila, ale nie odpowiedzieli na pytanie czy został on wysłany do x-kom.

We wtorek 12.12.2023 piszę do x-kom i załączam protokół, opisuję jak niepoważnie podchodzą do tematu i zrzucają odpowiedzialność za sprzedany sprzęt na mnie i na przewoźnika (to nie ja zamówiłem tego przewoźnika, a po drugie nie jestem taki pewien czy telewizor rzeczywiście został uszkodzony w transporcie, a może to x-kom sprzedał niedziałający sprzęt). Tego samego dnia otrzymuję maila, że dział logistyczny zamówił już kuriera po odbiór TV.

Dzisiaj 14.12.2023 dzwonię już na infolinię x-kom, bo dalej nie mam żadnej informacji o zamówionym kurierze - Pan mówi, ze to może potrwać parę dni roboczych, a potem będzie weryfikacja telewizora, która zajmie kolejnych parę dni roboczych - odpowiadam Panu, że być może muszę zgłosić to do Rzecznika Praw Konsumenta, bo tyle to trwa, a ja jestem szeryfem, który ma osądzić kto zawinił. Pan odpowiedział, że mam takie prawo i mogę to zgłosić. Zakończyliśmy rozmowę - po paru minutach dostaję maila z x-kom, że dział logistyczny zaplanował odbiór TV na poniedziałek (18.12.2023).

Przestrzegam wszystkich przed zakupem TV w x-kom, który współpracuje z Zadbano, przepyłw informacji pomiędzy tymi podmiotami to żart, mija 2.5 tygodnia odkąd odebrałem uszkodzony telewizor - i szczerze nie interesuje mnie czy został uszkodzony w transporcie czy nie, przedstawiłem wszystkie materiały jakie są możliwe i to powinno leżeć w gestii x-kom i Zadbano dogadać się jak tą sprawę rozwiązać. Według mnie skoro telewizor działał 10 minut to wymuszanie na mnie spisania protokołu szkody było niezasadne. O tyle dobrze, że mam monitoring i nagrywałem unboxing, bo inaczej x-kom.pl nawet by nie przyjął zwrotu telewizora, który nie działa (i ma na dodatek uszkodzony karton) - wina byłaby moja, że to ja uszkodziłem telewizor i chcę go wymienić/zwrócić. Przeczytałem również na stronie UOKiK:

"Jeżeli przesyłka została uszkodzona przez firmę kurierską, której sprzedawca powierzył dostawę, to konsument składa reklamację do sprzedawcy, który powinien dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej. Podstawa prawna art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego"

Więc to co twierdzi x-kom, że to na mnie spoczywa obowiązek zgłaszania reklamacji do przewoźnika i próba wrobienia go w uszkodzenie TV w trakcie transportu jest niezgodne z prawem.