Meduzy i ośmiornice to jakaś pieprzona inwazja z kosmosu, coś, co wymyka się naszemu małpiemu pojęciu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Złożony, wielokrotny mózg każe nam znowu spytać o powiązanie mózgu ze świadomością. ps.można dodać do tego wirusy. Bo to też jakieś cholerne bio-oprogramowanie z funkcją auto-instalacji :P