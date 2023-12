To moje rodzinne miasto, z Przemyśla wyjeżdżają wszystkie młode osoby, których poziom IQ na to pozwala. Złe zarządzanie przez lokalne układy zabiły to miasto. 20 lat temu chodziłem do liceum i jak jadę tą ulicą to budynki ani razu nie zostały chociażby odmalowane... a pamiętajmy że to same zabytki UNESCO itp. Jakiś czas temu fragment kamienicy poważnie ranił dziewczynę, nie pamiętam co z nią finalnie. Zostają tylko dresiki z bram z IQ Pokaż całość