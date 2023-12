Zawsze uważałam że dobrze tak temu gnojkowi szpakowi Mateuszowi. Był księciem miał wszystko, ojciec kazał mu się uczyć to nie chciał, ojciec zabronił mu przejażdżek konnych to się wymknął w nocy i bezczelnie zastrzelił jedynego księcia wilków. Co sobie myślał? Że zastrzeli księcia wilków i bez konsekwencji?