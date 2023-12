Przyłapaliśmy posła PiS, jak łamał przepisy ruchu drogowego na ulicach Warszawy.

Ja rozumiem, że pan Macierewicz może jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale gdyby chciał przejechać tym samochodem przez granice UE, miałby z tego tytułu duże problemy

Pokaż całość

Przypadkiem przyłapali :)Ruscy raczej by go wpuścili.Macierewicz nie zrobił niczego gorszego niż każdy inny kierowca, który jeździ po naszych #!$%@? ulicach. No ale to on uchwalał prawo, więc powinien się do niego stosować bardziej