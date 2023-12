Europa się rozpadnie z powodu kryzysu migracyjnego. Liberałowie chcą wpuszczać migrantów do Europy bez planu integracji ich, co doprowadzi do buntu. Ludzie odwrócą się w stronę faszystów, którzy mają jedno rozwiązanie: strzelać mówi prawnik i historyk Lejb Fogelman.