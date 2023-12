Brawo, świętować, informować. Nie robić tego, co duża część Polaków robi między innymi na YT: oglądać się czy ktoś o nas mówi, najlepiej po angielsku. "I polish, welcome in poland"...

Nie ma co się oglądać czy warszawiaki/inne miasta nas chwalą, tu trzeba robić swoje, zrobić taką oprawę, że w warszawie trzy razy zamrugają. Jak nic nie mówią, to już wiadomo że gula skoczyła;). Sam jestem ze wschodniego Mazowsza i widzę, szczególnie w Pokaż całość