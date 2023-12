Nie wiem, co tutaj za głupot się przyczepili w komentarzach: premierka, czy premier mało istotne. Nikt natomiast nie komentuje, że szef rządu kraju otwarcie dziękuje rosyjskim służbom za pomoc. W naszych warunkach w najlepszym przypadku oznaczałoby to upadek rządu i przyśpieszone wybory, a w najgorszym spłonęło by wszystko, co rosyjskie w kraju.