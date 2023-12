Polskie tłumaczenie z deepl:



"To bardzo dobrze, że dodano inkluzywność. Problem w tym, że nie dodaje to nic do scenariusza".



Coś się zmieniło. "The Fantastic Madrigal Family", "Raya et le dernier dragon", "Avalonia, l'étrange voyage"... Filmy mijają z pewną obojętnością. Najnowszy, wydany pod koniec 2022 roku, był takim hitem w Stanach Zjednoczonych, że ominął francuskie kina i trafił prosto na platformę Disney +. Zarobił zaledwie 73 miliony dolarów, co jest dalekie od Pokaż całość