Więcej osób powinno się tym zajmować. Teraz mamy lepszą technologię, ale też więcej informacji produkujemy. Dobrą robotę robi archive.org/web/ i chwała im za to. Ale społeczność ludzi kolekcjonujących różne treści i dających dostęp do takich zasobów, np. przez Torrent jest o wiele za mała. Pomyślcie jak wiele seriali było emitowanych w telewizji tylko raz i nie zostało nigdy wydanych czy to na DVD czy VOD, a co dopiero programy studyjne typu wiadomości Pokaż całość