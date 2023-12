#!$%@? pełną gębą. 10 lat temu pracowałem w transporcie medycznym. Transport pacjentów na badania, na SOR itd. W wigilię wezwanie. Podjeżdżamy pod bogaty dom. Wchodzimy i walizki już stoją pod drzwiami. Zabieramy dziadka do szpitala. Ok, jedziemy. W szpitalu lekarz odmawia przyjęcia pacjenta. Jest ok, stabilny w miarę zdrowy jak na swój wiek. No to wracamy do domu ???? zdziwienie tej #!$%@?łej rodziny było piękne ???? #!$%@? już gotowe do wyjazdu a Pokaż całość