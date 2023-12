Poruszony działalnościom posłów PiS, zwłaszcza Posła Ozdoby, postanowiłem dodać to znalezisko jako apel o to by skończyć z bezkarnością posłów. Już od dawna @audyt-obywatelski walczy o zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie legalności legitymowania tzw. "Dla zasady" przez różnego rodzaju służby, w tym zwłaszcza policje.



Dlatego też, jako że posłowie nie posiadają JAKICHKOLWIEK PRAW DO LEGITYMOWANIA POD JAKIMKOLWIEK PRETEKSTEM ORAZ JAKIEJKOLWIEK OKAZJI, dlatego też trzeba ukrócić ten proceder. Nie może być tak że poseł może cały czas czuć się ponad prawem ze względu na immunitet. Immunitet nie obowiązuję w jednym przypadku - jeśli dojdzie do przestępstwa przy tzw. GORĄCM UCZYNKU. Tutaj do takiego doszło, bo poseł Ozdoba nie tylko chciał wyłudzić dane wrażliwe, ale także zaniechał osobę trzecią od wykonywania legalnych czynności. Dlatego też poniżej prezentuje wzór wiadomości jakie możecie wysłać odpowiednim osobom, posłom i innym którzy powinni się zainteresować sprawą.

_____________________________________________________________________________________________________



Piszę w dość bulwersującej sprawie – z punktu widzenia obywatela. Ta jest przedstawiona na poniższym materiale wideo na platformie Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JPaZTOT-l_0



Dlatego też zwracam się z prośbą o interwencję w tej sprawie, bo jak można zauważyć na poniższym materiale: Pan Poseł Jacek Ozdoba powołując się na funkcje posła RP uzurpuję sobie prawo do legitymowania i zatrzymywania (co prowadzi do zaniechania przez nich legalnych czynności) osób trzecich. Z aktualnych przepisów nie jest wspomniane:



1. Poseł jest uprawnioną osobą (w jakimkolwiek trybie) do legitymowania i uzyskiwania danych wrażliwych na podstawie np. dowodu osobistego.

2. Poseł w jakimkolwiek trybie ma prawo do zatrzymania siłowego osoby trzeciej, zwłaszcza nie podając podstawy prawnej.

3. Poseł działający na podstawie „interwencji poselskiej” ma prawo do uzyskiwania JAKICHKOLWIEK INFORMACJI od osób trzecich.



Dlatego też zaniepokojony sytuacją, iż aktualne precedens działają na niekorzyść obywatela, ukazując, iż posłowie mają nieograniczone prawo do robienia „czego chce i kiedy chce” – „gdyż jest posłem”. Jako że na materiale jest ukazane działanie ponad prawem Pana Posła Jacka Ozdoby, który nadinterpretuje jak i nadużywa pełnionej przez siebie funkcji, powinien w takim wypadku zostać zgłoszony na Policje. Wynika to z przepisów, w których jasno jest wskazane, iż immunitet posła NIE OBOWIĄZJUJE W MOMENCIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I ZAREJESTROWANIA GO NA GORĄCM UCZYNKU.



Dlatego też liczę o podjęcie interwencji w tej sprawie, gdyż nie może być w obecnie ani w przyszłości sytuacji w Polsce, gdzie posłowie stoją nie tylko ponad prawem, ale przede wszystkim PONAD OBYWATELEM. Dlatego też zajęcie się tą sprawą powinno się pokazać, iż obywatel też nigdy nie może obawiać się władzy, czy jakiekolwiek posła i posłowie też mogą ponosić konsekwencje swoich czynów.



#audytobywatelski #polityka #tvp #tvpis #pis #4konserwy #neuropa