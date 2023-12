przydałby się jakiś zwrot wydarzeń, świadek koronny co powie że zabili Leppera na zlecenie tych czy tamtych i jacyś inni co powiedzą o innych sprawach. Fajnie by było jakby każdy oberwał co rządził w ostatnich 30 latach. Każdy obiecywał rozliczenie poprzedniej władzy i prawie nikt nie poszedł siedzieć, jacyś tam zastępcy czy jakiegoś podnóżka wsadzili. Niech będą te wolne sądy i zaczną rozliczać każdego co ktos kiedyś odwalił.