Dobra, a teraz sie zastanówcie dlaczego tyle Polek wiecznie pośród tego wszystkiego włącznie z wprost konwertytkami obnoszącymi się z tym we wszystkich kanałach social media https://www.instagram.com/stockholm_jilbabista/ Karyńska polskie sie obracają w takich środowiskach wszędzie w Europie, gdyby nie to to ci ludzie wcale by tak łatwo sie nie mnożyli. Wśród młodzieży jedni z nielicznych białych to właśnie potomkowie Polaków ślepo w te pato środowiska wmieszani już z urodzenia bo rodzice nie potrafią