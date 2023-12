Nie miałbym nic przeciwko krzyżu w sali plenarnej, gdyby był symbolem tylko i wyłącznie tożsamości kulturowej. Ale takich symboli jest wiele, a mimo to katolicy używają go jakby znaczyli terytorium i używali do zawłaszczania, a nie przypominania o tożsamości państwowej. Poza tym krzyż jest także symbolem kościoła umoczonego w afery pedofilskie, którego coraz więcej ludzi zaczyna bardziej utożsamiać z mafią defraudującą pieniądze z budżetu, zawłaszczania polskiej ziemi i niesprawiedliwie uprzywilejowanego podatkowo. Znaczenie Pokaż całość