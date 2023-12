Ile jeszcze razy ktoś stwierdzi, że "przed szczepionką młodzi ludzie też umierali", albo że to "wynik powikłań po long covid".

Robią z nas idiotów, mają nieograniczone środki, mają pieniądze, media, polityków, lekarzy i rozchisteryzowane baby, które zabiją za brak maski i brak paszportu.



Ludzie, którzy się dali na to nabrać rzadko potrafią się przyznać do błędu. Ludzie, którzy się temu oparli mają niewielką satysfakcję tracąc przyjaciół, znajomych, krewnych.



