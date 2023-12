Relokacja będzie dobrowolna, zawsze, zamiast tego będzie można bulić 20 tysięcy euro rocznie za każdego nieprzyjętego migranta. No to jutro np. Bruksela zdecyduje, że wyśle nam milion re lokantów. Budżet Polski to 380 mld PLN, a kwota do zapłaty to 80 mld PLN rocznie. Taka to będzie dobrowolność. To zaporowe warunki, nie będzie wyjścia i będzie trzeba ich przyjmować. Wojna na Ukrainie w końcu też się zakończy, w tą czy inną stronę. Pokaż całość