GDZIE CI EKOLODZY DO CHOLERY?!!!



Kto na to pozwala, naśmieciłeś to utylizuj u siebie w kraju.

DRAKOŃSKIE KARY FINANSOWE i ADMINISTRACYJNE DLA FIRM PRZEWOZOWYCH, KIEROWCÓW, którzy dopuszczają się tego procederu.



Jakby kierowcy groziło 100k zł kary administracyjnej i zabranie prawa jazdy na powiedzmy 5lat, to mało kto by się odważył wozić śmieci z innego kraju do Polski.



Co więcej w niektórych miastach cementownie spalają śmieci i trują mieszkańców, SKANDAL!!