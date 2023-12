...Ehhhh Wykopki... Wykopki się nigdy nie nauczą.... To jest po prostu wyciek filmiku jednej z miliona transmisji między kosmicznymi załogami floty jaka otacza naszą galaktykę.

Myślicie że gdzie znikają a właściwie znikali kiedyś ludzie.

Obecnie to Ziemia jest takim kurnikiem a cały rozwój jest poza naszą planetą tak zwaną.

Nie oglądacie filmów przecież filmy od lat mają nas przyzwyczajać do tego jak wygląda to czego nam nie pokazują.

Na wielu filmach dziejących Pokaż całość