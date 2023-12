My jesteśmy lepsi, poczta Polska nie dostarcza przesyłek w ogóle, gdyby mi ostatnio Amazon nie wysłał maila to bym nawet nie wiedział że coś przyszło



Oczywiście listonosz paczkę awizował (i chyba później tym a awizo podtarł sobie dupę bo nigdy go nie widziałem) że względu na to że nie było nikogo w domu, gdzie pracuje zdalnie XD