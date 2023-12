Cały czas czytam informacje jakie to straty ponoszą Rosjanie, a jakie to sukcesy na polu walki odnoszą Ukraińcy tylko ciekawe dlaczego Rosjanie zajmują coraz większe tereny Ukrainy, a Ukraińcy cofają się tracąc całe masy ludzi. Moim zdaniem tłuką się nawzajem jednak to Rosja wygrywa tą wojnę.