Myślę, że mówienie o San Andrés czy Wyspie Wielkanocnej że są wyspami południowoamerykańskimi to jednak nadużycie. Przynależność państwowa (odpowiednio do Kolumbii i Chile) nie ma tu nic do rzeczy. Podobnież Gujana Francuska nie leży w Europie choć jest częścią Unii Europejskiej.