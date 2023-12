Tego bydla tyle, że szkoda gadać. Sąsiad ostatnio pyta się mnie czy wyślę szybkim przelewem kasę bo znalazł konsole na Facebooku... No to nie widzę problemu, ale jak napisał, że mam przelać 1/4 wartości jako całość to się go pytam czy wie co robi...

No i uratowałem mu 500... Zdjęcie to samo na 12 innych ogłoszeniach i portalach... Polecam szukać też obrazem google.