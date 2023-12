Mialem wiele lat temu troszeczke do czynienia z mocno lewoskretnym srodowiskiem LGBT. Na podstawie moich doswiadczen - trzymaja sie tylko w swoim gronie, lajkuja swoje posty, siedza na swoich forach i maja absolutne zero checi pogadania z kims o innych pogladach, albo nawet o dziurach w swoim rozumowaniu.

Bardzo niebezpieczne srodowisko jakby dostalo jakakolwiek wladze, bo wbrew temu co deklaruja otwarcie na swiat jest nikle. Ma byc tak jak oni chca i Pokaż całość