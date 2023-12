Strajkujący nie odpuszczają

-

‸

ლ

Jak to, przecież w lokalnej radiostacji BonTon powiedzieli godzinę temu, że sytuacja powraca do normy na przejściu. Strajkujący wyjechali do domów i powoli będzie coraz mniejsza kolejka która obecnie sięga do Srebrzyszcza? (