W ręce policjantów wpadli sprawcy pobicia, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Kudowie-Zdroju. Mężczyźni w wieku od 21 do 26 lat staną wkrótce przed sądem. Ten już podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Pokrzywdzeni to dwie kobiety w wieku 21 i 36 lat oraz 24- i 36-letni mężczyźni.