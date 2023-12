Pokaż całość

Tusk wlasnie mówił że jedną z relikwi w jego domu była karta Polaka, która byla w jego domu ponieważ jego dziadkowie nie zdecydowali się na ucieczkę do Rzeszy. Zaryzykowali życie.To jakim szambem jest PIS i jak umiał z niektórych jak ty wydobyć to co najgorsze w człowieku pokazało się dziś min w twoim poście i całej reszty żałosnych karłów moralnych.Nauczeni dawno temu umiecie jedynie to swoje fur dojczland,