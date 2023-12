Uwielbiam tą nagonkę na służbę zdrowia i zawody medyczne. Ratownicy medyczni odmówili przyjazdu, serio? To dyspozytor odmówił karetki, NIE ratownicy. A tytuł brzmi jakby przyjechali i jej nie zabrali, ani nie udzielili pomocy. Nie wiem po co te kłamliwe tytuły do artykułów, chyba żeby tylko podkręcić nienawiść do zawodów medycznych, a przypominam że to rząd odpowiada za cały syf związany z służbą zdrowia, nie jej szeregowy pracownik.