Szkoda, że Czechy się tym nie interesują, nieźle by nam to rozkręcili. Pamiętacie jakie dawniej były Skody? no właśnie, a w kilka lat prawktycznie dogonili VW, nawet ciężko odróżnić taki postęp zrobili. Baaaa zaryzykuje stwierdzenie, że niewiele do Audi im brakuje. Wcale się nie widzie, że są dumnie ze swojego kraju.