Zafajdana Kalifornia.W normalnym państwie by dostał co najmniej poczwórne dożywocie i to by miało wbrew pozorom sens bo jak się po latach zacznie nowy proces i zostaną przedstawione dowody,że jedna z ofiar się z niego śmiała raniąc jego uczucia to nadal by pozostawały trzy dożywocia do odsiadki dla tego śmiecia.