lecą info o koprupcji i innych gównach prosto z ua, przecież to widać, przecież to dochodzi do kongresu :D

i jeszcze ten #!$%@? standuper wiecznie biadoli ile to tej pomocy nie trzeba, tak rozszczeniowo strasznie i mnie to kłuje w oczy.



A może, ua była potrzebna usa tylko na chwilę żeby przystopować ruskich :D a teraz to już #!$%@?, nie roskie się wykrwawią jeszcze, ale przejmą ua i wtedy dopiero tam usa Pokaż całość