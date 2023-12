͡

°

͜

ʖ

͡

°

Od 1 września

Wiecie że III Rzesza nie była krajem socjalistycznym w tradycyjnym tego słowa znaczeniu? Niemcy pozwalały posiadać prywatne firmy, ale tutaj był haczyk - było tyle regulacji, przepisów, rozporządzeń, że taka firma nie mogła produkować tego co chciała, a raczej to, na co te wszystkie biurokratyczne przepisy pozwalały. Taka gospodarka centralnie planowana ale na innym "myku". (Przy okazji kilka ciekawostek z UE: