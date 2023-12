Kolejne cuda we Wrocławiu.



Podsumowując:

1. Ziomek został dobrze przeszukany

2. Przez drugą ekipę też

3. Policjanci jechali zgodnie z procedurą z przodu i z tyłu



Mimo to skończyli z ranami postrzałowymi z broni czarnoprochowej która nie należała do żadnego z nich (no służbowa raczej nie jest na czarny proch).



Do tego złapali by podejrzanego bez pomocy pracownika Zoo więc to zaangażowanym policjantom należy się dodatkowa kasa, niecałe 100.000 złotych polskich do Pokaż całość