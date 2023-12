Ludzi blokujących drogi należy wyłapywać i karać i w Niemczech policja to robi, ale co do samego kierowcy to trzeba tutaj przybliżyć całą sytuację, nie został ukarany za to że sprzeciwił się aktywistom, ale za to że potrącił człowieka, a to już różnica i kara dla kierowcy słuszna. Fakt debil zablokował drogę i utrudniał gościowi pracę, ale kierowca nie może z tego powodu go potrącić.