Wiecie co jest znamienne? Dość trudno dostać pracę programisty przy takich projektach, za to, jak widać, całkiem łatwo w tej małej grupie znaleźć etyczne zera. Zresztą, to właśnie programistom będziemy zawdzięczać siłę przyszłego systemu totalitarnego – monitoring z AI, czy programowalna waluta. Programiści dali też rządom sposobność terroryzowania nas przy ostatniej pandemii.



I nie. Nie uważam, że pokazuje to słabość naszego społeczeństwa. Znam wielu programistów i nie-programistów. Problemy z etyką mają głównie