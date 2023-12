XD Jak ktoś kumaty to wie dlaczego Izrael przymknął oko na atak Hamasu tylko po to by wysiedlić ludność z Gazy"Premier Benjamin Netanjahu ogłosił w niedzielę, że Izrael będzie pracował nad rozwojem złoża gazu ziemnego u wybrzeży Strefy Gazy, co było wielokrotnie przedstawiane od dziesięcioleci."