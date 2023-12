#!$%@?ć ukraiński rynek transportowy. PRZYWRÓCIC RUSKIE ZEZWOLENIA!!!!!!



to jest prawdziwy postulat. nikt nigdy nie chciał jeździć na ukraine, za głodowe stawki zawsze.

Wielkie bohatery polskiego rynku transportowego liczą na rekompensaty, nie doczekacie sie!!!



to co teraz ma miejsce to tylko efekt braku zezwoleń Ruskich. zamknęli ogromny rynek i przychodzi konkurować z Ukraincami.