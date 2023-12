Szwedzka policja opublikowała nową listę 59 obszarów wrażliwych znanych jako no go zones. Od 2021 r. dodano cztery nowe obszary, a sześć usunięto z listy. Wg policji w 2/3 z nich sytuacja uległa pogorszeniu. Zamieszkuje je ok. 550 tys. osób czyli ok. 5% populacji Szwecji